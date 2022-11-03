أيام سيميونى معدودة فى أتلتيكو مدريد بعد وداع دورى أبطال أوروبا

رجحت تقارير إسبانية عدم دخول المدرب الأرجنتينى دييجو سيميونى فى خطط إدارة الروخيبلانكوس خلال الاستعدادات الخاصة بالموسم المقبل، وسط تأكيد برحيل المدير الفنى فى ظل النتائج السلبية التى يحققها الفريق على المستويين المحلى والقارى خلال العام الحالى.

وقالت شبكة "كادينا سير" إن هناك مفاوضات جارية من جانب إدارة نادى أتلتيكو مدريد لاستبدال سيميونى، لكن تبقى العقبة فى دفع قيمة الشرط الجزائى فى عقده والتى تصل إلى 14 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن اسم مارسيلينو جارسيا تورال مرشح لخلافة "التشولو" فى قيادة الفريق، إضافة لأوناى إيمرى.