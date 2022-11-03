مدير الأمن العام يرأس ملتقى القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة

رأس مدير الأمن المام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، "ملتقى القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة"، الذي نظمته القوات الخاصة لأمن الطرق بنادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض، اليوم الخميس الموافق 9/ 4/ 1444 هـ.

ونقل معالي المدير العام تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزير وزير الداخلية، وتمنياته بنجاح الملتقى، وأن تكون توصياته متواكبة مع تطلعات القيادة الرشيدة، الأمر الذي تطلب من الجميع استشعار هذه المسؤولية العظيمة للرقي بالخدمات الأمنية التي تقدمها القوات الخاصة لأمن الطرق.

وجرى خلال الملتقى استعراض خطة القوات الخاصة لأمن الطرق وآلية تنفيذها للمرحلة المستقبلية، متمثلة في عدد من المبادرات التطويرية على مستوى الجانب التقني والتشفيلي إضافة إلى الجانب التدريبي لرفع مستوى القدرات والإمكانات لمنسوبي القوات.