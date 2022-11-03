بيكيه يعلن الرحيل عن برشلونة واعتزال كرة القدم

أعلن الإسباني، جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة الإسباني، رحيله عن الفريق الإسباني واعتزال كرة القدم بعدما نشأ داخل جدران النادي الكتلوني، واليوم ينهي هذا المشوار مع ذات الفريق.

ويعتبر جيرارد بيكيه أنه يتعرض لحملة تشويه لا يستحقها، لذلك قرر الانسحاب، واعتزال اللعبة على أن تكون آخر مواجهة يخوضها مع الفريق هي مباراة يوم السبت القادم والتي ستكون ضد ألميريا في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو.

ودائمًا ما صرح الإسباني أنه حال الرحيل عن برشلونة لن يكون هناك نادٍ بعده، "قلت دائمًا أنه لن يكون هناك نادي بعد برشلونة" لذلك بالرحيل عن برشلونة تنتهي مسيرة اللاعب الاحترافية والتي استمرت لـ18 عام، فيما كان مع برشلونة لمدة 14 عام، حصل خلالها على 30 بطولة محلية وقارية