الإمارات وروسيا تبحثان “الشراكة الاستراتیجیة”

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، سیرجي لافروف وزير خارجیة جمھورية روسیا الاتحادية.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في أبوظبي - بحث علاقات التعاون والشراكة الاستراتیجیة بین دولة الإمارات وروسیا الاتحادية، وجھود البلدين الصديقین لتعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاھتمام المشترك وتبادلا وجھات النظر بشأنھا.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي سیرجي لافروف، مؤكدا على الشراكة الاستراتیجیة الشاملة التي تجمع بین البلدين في المجالات كافة وضرورة تعزيزھا.