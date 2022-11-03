لا توضع على الشوارع الرئيسية.. 10 اشتراطات للمطبات في #الرياض

حددت أمانة منطقة الرياض ضوابط طلب إنشاء المطبات الاصطناعية في العاصمة، والهادفة إلى الحفاظ على سلامة سالكي الطرق، والارتقاء بتجربة التنقل، ورفع مستوى السلامة المرورية في المدينة.

وأشارت الأمانة إلى أن المطبات لا توضع على الشوارع الرئيسية في المدينة (السريعة والشريانية)، ويُسمح بها فقط عند الضرورة على الشوارع التجميعية والمحلية، كما أن إنشاءها يأتي عند مواقع الأنشطة الخدمية والتعليمية، والتي تشهد حركة عبور مشاة مثل المدارس والمساجد والحدائق ونحوها.

وبينت أن المطبات توضع في المواقع التي تكثر فيها الحوادث لرفع عامل السلامة المرورية بعد التأكد من عدم وجود قصور في التصميم الهندسي للطريق، وكذلك عند التقاطعات التي لا يوجد بها إشارات ضوئية لتنظيم الأولويات، وعند مداخل الدوار لإلزام السائقين بإعطاء الأولوية.



وأوضحت أن الاشتراطات تتضمن إنشاء المطبات عند فتحات الدوران لخفض السرعة وإعطاء الفرصة لدخول المركبات، وعند المنحنيات الأفقية والرأسية على مسافات مناسبة لتهدئة السرعة قبل الوصول لمنطقة المنحنيات، وفي المواقع التي يوجد بها عوائق أو حواجز تعيق مدى الرؤية البصرية.

كما يجري وضع المطبات المؤقتة لخفض السرعة في مواقع العمل والتحويلات المرورية ضمن نطاق مناطق الأعمال الإنشائية والتحويلات، إلى جانب الحالات الإنسانية كذوي الإعاقة الحركية والبصرية لمنحهم فرصة عبور الشارع بأمان، ولتسهيل دخولهم وخروجهم من منازلهم، وتمكينهم من الوصول إلى الأنشطة الخدمية والمساجد القريبة من مساكنهم.