إعلامي رياضي : تمت دعوتي من اتحاد القدم.. والأخير يرد : تم توجيه الدعوة لمسؤولي البرنامج وليس لشخصكم.. عاجل

أثار الاعلامي الرياضي صالح الطريقي جدلا بعد التغريدة التي نشرها حول دعوته من جانب اتحاد الكرة لحضور كأس العالم.

وقال عبر حسابه على "تويتر"، "من جديد قدم اتحاد الكرة دعوة خاصة "مغطاة التكاليف سفر وسكن ومصروف" لحضور كأس العالم".

وتابع :"ومن جديد بعد شكرهم، قدمت اعتذاري لهم بحجة "أن هذا مال عام لا يحق للإعلامي أخذه".

وأكمل :"رجاء لكل المؤسسات الكف عن تقديم الدعوات المدفوعة بصفتي إعلامي، لأني سارفضها".

ورد اتحاد الكرة عبر حسابه :"لم يتم توجيه دعوة خاصة لشخصكم، إنما تم توجيه الدعوات لمسؤولي البرامج الرياضية تقديرًا لرسالتهم الإعلامية لترشيح من يرونه من ضيوف البرامج، حيث تلقت إدارة الإعلام عن طريق الايميل ترشيحكم من قناة 24، وتم التواصل هاتفيًا مع المرشحين، وللعلم الدعوات لا تشمل المصروف".