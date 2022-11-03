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مدير #الفتوى في رئاسة البحوث العلمية: استفتاء كل صاحب لحية خطأ #عاجل

4 نوفمبر 2022 · < 1 minute

أكد مدير الفتوى في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء وليد السعدون أنه لا تؤخذ الفتوى إلا من أهلها ولا يجب استفتاء كل من لديه لحية حتى لو كان إماما للمسجد، قائلا: "البعض يستفتي كل من له لحية، وهذا خطأ.. الفتوى لاتؤخذ إلا من أهلها".

 

وقال في تصريح لقناة الإخبارية:” الفتوى لا تؤخذ إلا من أهلها ولا يجوز أن يأخذ المسلم الفتوى من إمام المسجد أو غيره إلا أن يكون هذا الإمام عالماً ومجازاً له بالفتوى".

 

وشدد السعدون على وجوب أخذ الفتوى من أهل العلم،  مؤكدا أنه في حال أخذ الشخص وهو يعلم أنه متساهل ولا يعلم فإنه لا تبرأ ذمته.