تحطم طائرة #مقاتلة فرنسية من طراز “ميراج” ونجاة قائدها

تمكن طيار من إنقاذ نفسه باستخدام المقعد القاذف أثناء تحطم طائرته المقاتلة في فرنسا.

وأوضحت وزارة الدفاع في باريس، أن الطائرة من طراز ميراج، تحطمت في شرق فرنسا على بعد 5 كيلومترات شمال قاعدة لوكسويل لي بان الجوية.

وتم تأمين المنطقة، والبدء في إجراء تحقيقات فنية وجنائية لتحديد سبب الحادث.

وقبل عام، تحطمت طائرة مقاتلة فرنسية من طراز ميراج 2000 في شمال مالي وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية الكولونيل باسكال ياني: الطيارين قفزا منها بسلام.

وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية أن الحادث وقع في منطقة هومبوري، وأوضح أن عطلًا فنيًا أدى إلى تحطم الطائرة، وأن الجيش سيفتح تحقيقًا لمعرفة أسبابه.