وسط مخاوف من أضرار جسيمة.. توقعات بارتطام حطام #صاروخ صيني بالأرض خلال ساعات

توقع مجموعة من خبراء الفضاء أن ترتطم حطام صاروخ أطلقته الصين منذ فترة بالأرض اليوم الجمعة، وسط مخاوف من أن أجزاء من الصاروخ العملاق، قد تتسب في بعض الأضرار.

وتعد هذه هي المرة الرابعة خلال عامين التي يخرج فيها صاروخ صيني عن السيطرة، حيث يتجه الصاروخ الصيني نحو اصطدام غير متحكم فيه، وهذا ما دفع العديد من خبراء صناعة الفضاء إلى الذعر.

وأطلقت الصين الصاروخ الفضائي "Long March 5B"، حاملا معه إحدى القطع الرئيسية المسماة "Wentian" وذلك للالتحام مع محطة الفضاء الصينية "تيانغونغ".

وبحسب مسؤول صيني فإن "هذا النوع من الصواريخ يستخدم تقنية تصميم خاصة، مما يسمح لمعظم المكونات بالحرق خلال عملية دخول الغلاف الجوي، ولذا فإن احتمال إلحاق الضرر بالأرض، وأنشطة الطيران منخفض للغاية".