إحباط تهريب أكثر من 3.2 مليون حبة كبتاجون بميناء جدة الإسلامي

أحبطت قوات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولة، اليوم الجمعة، لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 3,250,000 حبة، عُثِر عليها مُخبأةً بإحدى الشاحنات الواردة إلى المملكة عبر في ميناء جدة الإسلامي.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إنه وردت إلى المملكة شاحنة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب، مُخبأة داخل تجويف أرضية الشاحنة، بحيث جرى توزيع الحبوب على امتداد أرضية الشاحنة.