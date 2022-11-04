بوتين يوقع قانونا يسمح بتجنيد مرتكبي #الجرائم_الخطيرة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا يسمح بتجنيد مرتكبي الجرائم الخطيرة، وذلك حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الجمعة.

وأوضحت الوكالة أن القانون يستثني المدانين بارتكاب جرائم الاعتداء الجنسي على أطفال أو الخيانة أو التجسس أو الإرهاب.

في الوقت نفسه، نقلت الوكالة عن بوتين القول اليوم إن روسيا انتهت من تعبئة 318 ألف فرد للخدمة في القوات المسلحة.

وكان بوتين قد أعلن في 21 سبتمبر "تعبئة جزئية" في ظل تعرض قوات بلاده لسلسلة من الانتكاسات العسكرية في أوكرانيا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن الخطوة ستشهد استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط للخدمة