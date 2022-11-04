مجموعة_الـ7: تهديدات #روسيا غير مقبولة.. وسنمنع #إيران من امتلاك #سلاح_نووي

أكدت مجموعة الـ7 أن التهديدات النووية الروسية غير مقبولة، وأنها ستواصل فرض عقوبات اقتصادية على أي دولة تدعم روسيا عسكريا، موضحةً أنه ستواجه استخدام روسيا لأي أسلحة نووية في أوكرانيا برد حاسم.

وأدانت المجموعة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وأنها ستفرض المزيد من العقوبات على طهران في حال تزويدها لروسيا بالمسيرات.

وشددت على أنها ستواصل العمل على منع امتلاك إيران لسلاح نووي، وستواصل معالجة التصعيد النووي الإيراني، داعيةً طهران للالتزام بتعهداتها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية.

ولفتت إلى أن السلطات الإيرانية تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين والأطفال السلميين، مؤكدةً إدانتها قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات.