كيف نخفض أسعار #السيارات_الكهربائية في #المملكة ؟ .. خبير يجيب #عاجل

كشف الخبير والباحث في مجال السيارات الكهربائية الدكتور عمر حافظ، عن بعض معوقات انتشار السيارة الكهربائية في المملكة.

وقال في لقاء بنشرة النهار على قناة "الإخبارية"، إن تصنيع السيارات الكهربائية في المملكة سيخفض من تكاليفها وسيقلل من أسعارها.

وأضاف: "ارتفاع سعر السيارة الكهربائية، يأتي لارتفاع المعادن المستخدمة في تصنيع بطارياتها طويلة المدى"، متابعا: "لما تخليها محلية ويحدث توطين لصناعتها، بحيث يتم استخدام جميع المعادن الموجودة في المملكة وإعادة تدويرها وتصنيعها بشكل يناسب الاستهلاك المحلي، ساعتها يمكن تخفيض الأسعار ومواجهة تحديات هذه التقنية".