تحذير من المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة #الطقس في #المملكة #عاجل

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى استمرار الأجواء متذبذبة على مناطق المملكة كافة.

وقال حسين القحطاني، المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، إن موجة الغبار التي شهدتها الرياض أمس الخميس لن تكون الأخيرة.

حالة الطقس في المملكة

وأضاف أن المملكة ما زالت تعيش أجواء فصل الخريف حيث التذبذب في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن المركز الوطني أعلن عن موجة باردة على المناطق الشمالية تمتد حتى المناطق الشمالية الشرقية حائل، مما يساهم في انخفاض درجات الحرارة.

وأوضح أن درجات الحرارة الصغرى فيها تكون ما بين ١٤ إلى ١٠ درجات مئوية، لافتا إلى أنه يوجد حالة من الاعتدال اعتدال في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مقارنة بفصل الصيف.

وأعلن عن وجود فرص هطول أمطار على بعض مناطق المملكة إضافة إلى انخفاض الحرارة والثلوج على المناطق الشمالية.