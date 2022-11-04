أمريكا تتعهد بفرض المزيد من العقوبات على #إيران لدعمها #روسيا

أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة سوف تفرض المزيد من العقوبات على إيران لدعمها روسيا عسكريا في الحرب ضد أوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة والدول الغربية قد اتهمت السلطات الإيرانية بدعم موسكو في الحرب الروسية ضد أوكرانيا من خلال الطائرات المسيرة التي استخدمتها موسكو في ضرب أهداف بأوكرانيا.

وقال بلينكن في تصريحات اليوم إنه يجب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتحمل مسؤولية استخدام القوة ضد أوكرانيا وتهجير سكانها.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن بلاده سوف تواصل المساعدات العسكرية لأوكرانيا ومن بينها أنظمة دفاع جوي.