قصة نجاح #الزاهدية.. إرادة تصنع المستحيل في عالم #الزراعة بالحدود الشمالية

لم يكن يعلم نوّاف الزّاهد، أن الدراسة التي أعدّها بإصرار وعزيمة ستحوّل أرضه إلى مزارع منتجة تغطي جزءا كبيرا من منطقة الحدود الشمالية.

أثبتت نوّاف مالك مزارع الزاهدية، أن منطقة الحدود الشمالية ليست للرعي فقط بل للزراعة والإنتاج وتغطية حاجة السوق بنسبة قد تصل في المستقبل القريب إلى 100٪ من احتياج المنطقة من المنتجات الزراعية، على حد قوله.

قصة نجاح ترجمها شاب طموح تحدى الصعاب وأثبت لأبناء المنطقة أنّه لا شيء مستحيل مع الإرادة والعزيمة الصادقة.

الدراسة تحولت إلى واقع ثم إلى مشروع زراعي يغطي ما نسبته 70٪ من احتياج سوق الخضروات والحمضيات والتمور بالمنطقة.

جمعية إعلاميي منطقة الحدود الشمالية التقت مالك مزارع الزاهدية نواف بن ملوح الزاهد، في جولة بالمزرعة استمعوا خلالها إلى شرح مفصل من بدايات التأسيس إلى مراحل الاختبار والحصول على الرخص اللازمة للبدء في المشروع ووصولاً إلى مرحلة الإنتاج والتوزيع في السوق المحلية.

أكد الزاهد أن البداية كانت عبر دراسة أعدها وقدمها للجهات ذات العلاقة وتم قبولها وتحويلها للدعم وكان من بين الشروط اللازم توافرها هو وجود صالات معتمدة "بولي كربونايت" صالات زجاجية مكيفة وتم تنفيذ 5 صالات بمساحة 120م في 40 مترا وصالات أخرى لازالت تحت الإنشاء.

مزارع الزاهدية في الحدود الشمالية

وأكمل: "بدأنا في الزراعة والإنتاج وبعد زيارات عديدة وتحليل للتربة والمياه حصلنا على الشهادات اللازمة وشهادة الإنتاج العضوي والتي من خلال هذه الشهادات حصلنا على الدعم".

وعن الإنتاج قال: "بدأنا في إنتاج الخضار بجميع أنواعه وبعض أنواع الحمضيات والتمور والزيتون بشكل أكبر ونغطي الآن الجزء الأكبر من سوق منطقة الحدود الشمالية ونطمح أن نغطي المنطقة بالكامل في المستقبل القريب".

وأما عن التسويق، فأكد أن المزرعة تملك عددا من سيارات التوزيع المبردة والمعتمدة من الصندوق الزراعي لنقل الإنتاج بشكل يومي من المزرعة إلى السوق ويوجد "خطة مستقبلية شاملة للتسويق".

وعن إنتاج التمور، أوضح: "أنواع التمور التي نجحت هي (البرحي) و(الصقعي)، وحظينا بالكثير من زيارات المهتمين بإنتاج التمور من منطقة القصيم ومنطقة حائل أشادوا جميعهم بجودة المنتج ونقوم الآن بتجربة أنواع أخرى".

وأكمل: "المشروع بفضل الله ثم بدعم قيادتنا الرشيدة على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ودعم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الحدود الشمالية على متابعتهم وتشجيعهم ودعمهم اللا محدود لأبناء المنطقة".

ووجه االشكر لوزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي على زيارته الكريمة لمزارع الزاهدية ودعمه وتشجيعه للمشروع كما تقدم بالشكر لمدير عام صندوق التنمية الزراعية، ولمدير فرع وزارة البيئة بالمنطقة المهندس إبراهيم الشويمان.