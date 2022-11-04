الأخضر يضبط موعد لقاء #كرواتيا على مباراة #الأرجنتين #السعودية_كرواتيا

تأكد إقامة مواجهة الأخضر السعودي أمام كرواتيا يوم الأربعاء 16 نوفمبر الجاري على ملعب مرسول بارك عند الواحدة ظهرا.

واتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم قرار بضبط موعد لقاء كرواتيا الودي في الرياض على نفس موعد مواجهة الأرجنتين الأولى للأخضر في كأس العالم.

وجاء هذا القرار بناء على رغبة الفرنسي هيرفي رينارد الذي أكد أنه يريد أن يتأقلم لاعبيه على موعد اللقاء.

وسيلعب المنتخب السعودي يوم 16 نوفمبر في الرياض أمام كرواتيا في الواحدة ظهرا بتوقيت السعودية وهو نفس موعد مباراة المنتخب الأرجنتيني في بداية مشوار الأخضر في كأس العالم يوم 22 نوفمبر في قطر.