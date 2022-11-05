طقس السبت.. #الأرصاد تتوقع: أتربة وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد ، اليوم السبت ، تأثر مناطق الرياض والقصيم بالعوالق الترابية والأتربة المثارة .

سحب رعدية ممطرة

توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس أن يمتد تأثير العواق الترابية إلى منطقة حائل, ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير,وكذلك على الأجزاء الشمالية والمنطقة الشرقية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأوضح التقرير، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.