تعرف على درجات #الحرارة في #المملكة اليوم

أوضح المركز الوطني للأرصاد ، اليوم السبت ، توقعات درجات الحرارة في المملكة.

أعلى درجة حرارة في المملكة

وتوقع المركز ، أن تسجل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة في المملكة عند 36 درجة مئوية.

وأضاف المركز أن جدة وجازان بلغت درجة الحرارة عند 35 درجة مئوية.

عوالق ترابية وأتربة مثارة

وتوقع المركز ، اليوم السبت ، تأثر مناطق الرياض والقصيم بالعوالق الترابية والأتربة المثارة .

سحب رعدية ممطرة

وتوقع المركز أن يمتد تأثير العواق الترابية إلى منطقة حائل, ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير,وكذلك على الأجزاء الشمالية والمنطقة الشرقية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي :