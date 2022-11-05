أسعار_النفط تسجل مكاسب قوية.. و #برنت يقترب من 100 دولار

شهدت أسعار النفط مكاسب قوية، بأكثر من 5% عند التسوية، في تعاملات الجمعه، وسط غموض حول الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة الأميركية، وقرب سريان حظر من الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي بينما ينتظر المستثمرون احتمالات تخفيف الصين لقيود مكافحة كوفيد.

العقود الآجلة لخام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.99 دولار، إلى 98.57 دولار للبرميل عند التسوية. وسجل الخام مكاسب أسبوعية بلغت 2.9%.

العقود الآجلة لخام غرب تكساس

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.96 دولار، أي 5%، إلى 92.61 دولار للبرميل، وبلغت مكاسبه خلال الأسبوع 4.7%، وفق رويترز.