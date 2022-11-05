كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز الـ 632 مليونا

ارتفعت إصابات كورونا العالمية ، اليوم السبت ، لتتجاوز 632 مليونا.

إصابات كورونا العالمية

وكشفت بيانات حديثة ، اليوم السبت، ،أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم بلغت 632 مليونا و230 ألفا و160 حالة.

وفيات كورونا حول العالم

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و599 ألفا و595 حالة.

قائمة الدول من حيث عدد الإصابة

وأوضحت أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 97.6 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.8 مليون إصابة.

قائمة الدول من حيث عدد الوفيات

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و72 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ688 ألفا و267 حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و479 حالة وفاة.