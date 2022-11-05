حتى لا يتأثر الدعم .. 3 خطوات لتحديث المستندات بـ #حساب_المواطن #عاجل

حدد حساب المواطن 3 خطوات لتحديث المستندات حال شرفت على الانتهاء.

وأكد برنامج حساب المواطن، على أهمية تحديث المستندات التي شارفت على الانتهاء، حتى لا يتأثر الدعم المستحق للمستفيد.

وأوضح البرنامج، في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، رداً على سؤال مغرد استفسر بشأن خطوات تحديث المستندات بقوله “إنه في حال شارف المستند المرفق على الانتهاء لا بد من اتباع الخطوات التالية:

– التوجه إلى البوابة الالكترونية ( إدارة المرفقات )

– إرفاق عقد إيجار موحد ( ساري الصلاحية ) باسم المتقدم بالطلب

– في حال انتهاء المستند السابق يلزمك حذفه حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك واستحقاقك.