تفوق سرعة الصوت خمس مرات.. كوريا الشمالية تطلق أربعة صواريخ باليستية

أطلقت كوريا الشمالية السبت أربعة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر، على ما أعلن جيش كوريا الجنوبية، في أحدث عمليات إطلاق الصواريخ التي أجرتها بيونغ يانغ هذا الأسبوع.

وشملت عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية يومي الأربعاء والخميس، صاروخا بالستيا عابرا للقارات وصاروخا سقط قرب المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الكورية في 1953.

ويأتي إطلاق الصواريخ فيما أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات جوية مشتركة هي الأكبر على الإطلاق بينهما، أثارت غضب بيونغ يانغ التي اعتبرتها "استفزازية وعدائية".

وقال رؤساء الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن "الجيش الكوري الجنوبي رصد أربعة صواريخ بالستية قصيرة المدى أطلقتها كوريا الشمالية من تونريم، في مقاطعة بيونغان الشمالية (غرب)، باتجاه بحر الغرب اليوم نحو الساعة 11,32 صباحًا وحتى الساعة 11,59".

وبلغت "المسافة التي قُطعت نحو 130 كيلومترا على ارتفاع نحو 20 كيلومترا وبسرعة 5 ماخ تقريبا". وتفوق هذه السرعة سرعة الصوت بخمس مرات.