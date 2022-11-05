كلوب يدافع عن استضافة قطر للمونديال.. ويؤكد: لم يكن لديهم مصباح سحرى

رفض الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الانتقادات الموجهة إلى قطر بعد استضافة بطولة كأس العالم 2022، والمقرر انطلاقها يوم 20 نوفمبر الجارى. وقال مدرب ليفربول فى مؤتمر صحفي قبل قمة توتنهام غدًا الأحد، "الجميع يعلم ماذا حدث وكيف حدث، بناءً هذا الكم من الملاعب فى الصيف فى درجات حرارة تصل 50 درجة، هو أمر يستحيل تقبله للبشر".

وأضاف مدرب ليفربول، "لم يكن هناك ملاعب لحظة الإعلان عن استضافة قطر للبطولة، ولا يوجد هناك علاء الدين ومصباحه السحرى لبناء كل هذه الملاعب، هناك من يتوجب عليه بناؤها".

وأكمل المدرب الألماني، "أنا أرى الموضوع من زاوية كرة القدم فقط، ولا يعجبنى مطالبة اللاعبين بضرورة إرسال رسالة اعتراض على الأمر، ما يحدث الآن ليس مشكلة، فالمشكلة كانت عندما بدأ كل هذا، أنا وأنتم من سمح لهذا الشيء بأن يحدث قبل 12 عاما، الآن يجب علينا التعايش مع الأمر".

وهاجم كلوب الإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي بتكرار الأسئلة عن استضافة قطر للمونديال، قائًلا، " إذا أردتم إرسال رسالة فقوموا بفعلها بأنفسكم".