برشلونة يودع بيكيه الليلة أمام ألميريا فى الدوري الإسباني

ستكون جماهير برشلونة، مساء اليوم السبت، على موعد مع حدث خاص، ليس بسبب مواجهة فريق ألميريا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، ولكن من أجل توديع نجمها جيرارد بيكيه، والذى سيخوض مباراته الأخيرة بقميص الفريق الكتالونى، بعدما أعلن مساء الأربعاء الماضى، عن اعتزاله كرة القدم نهائيا.

ويستضيف برشلونة نظيره ألميريا على ملعب "كامب نو"، فى العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الليجا، باحثا عن مواصلة انتصاراته بعد فوزه المثير فى الجولة الأخيرة على حساب فالنسيا بهدف أحرزه النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكي في الوقت بدل من الضائع للمباراة.

وستشهد المباراة وداعا خاصا لأحد النجوم الخبرة فى الفريق جيرارد بيكيه، الذى قرر بشكل مفاجئ نهاية مشواره الكروى، وذلك رغم أن عقده الحالى مع النادى يمتد حتى 2024، بعد أن تنازل عن جميع مستحقاته لدى البارسا.