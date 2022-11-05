“كات ووك”.. مبادرة عالمية بمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز لحماية القطط البرية

انطلقت اليوم، مبادرة كات ووك العالمية في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز بالتعاون مع مؤسسة "كاتموسفير"، التي تهدف لرفع الوعي بضرورة حماية القطط البرية.

واستهدفت المحمية إقامة الفعالية في أربعة مواقع بامتداد مساحة المحمية بين المناطق الإدارية الأربع، وهي موقق في حائل وطريف من الحدود الشمالية وفي الجوف وادي المفرجية ووادي القليبة في تبوك، بالتعاون مع المجتمع المحلي في كل من تلك المناطق، بمشاركة من المجتمع المحلي من إمارات المناطق، والأمانات ومراكز الشرطة والمراكز الصحية في كل من حائل، تبوك، طريف والجوف وبالتعاون مع مستشفى موقق في حائل والأمن البيئي.

كما شاركت العديد من الجامعات والفرق التطوعية هذه المبادرة المميزة ومنها رابطة تبوك الخضراء ونادي هايكنج حائل ونادي الطائي، بحضور ومشاركة جامعة تبوك وجامعة فهد بن سلطان وجامعة حائل وجامعة الجوف وجامعة الحدود الشمالية وفريق طبرجل من رابطة سدر الجوف التطوعية.

وشملت الفعالية على أركان للتوعية البيئية والزراعة وعدد من الأنشطة الترفيهية المختلفة، إلى جانب أركان للتوعية بالأنواع السبع المعروفة للقطط البرية.

يذكر أن مبادرة "كات ووك" مسيرة توعوية تقام سنوياً، بهدف نشر الوعي بترابط الرفاهية الجماعية مع الكائنات من حولنا وايضًا لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة المشي لمسافة تصل لــ7 كيلومترات.

ويأتي الهدف من المشاركة في مبادرة كات ووك تعزيزًا لنمط الحياة الصحي، وللتوعية بأهمية الحفاظ على القطط البرية السبعة المهددة بالانقراض وهي: "اليغور، الفهد، نمر الثلج، النمر، الأسد، الببر، وأسد الجبال".

وتعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أكبر محمية في الشرق الأوسط بمساحة تزيد عن 130 ألف كيلو متر مربع، حيث تمتد المحمية بين أربعة مناطق إدارية وهي الجوف وحائل وتبوك والحدود الشمالية وتشتمل على آثار مسجلة لدى اليونسكو والمتمثلة في منطقة جبة، حيث تعود لأكثر من 8 قرون قبل الميلاد.