الاتحاد_الأوروبي يبحث معاقبة 31 فردًا وكيانًا مسؤولين عن قمع #الاحتجاجات_الإيرانية

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مسألة فرض عقوبات على إيران خلال اجتماع دول الاتحاد المقرر عقده في 14 نوفمبر الجاري.

وقالت مجلة دير شبيغل الألمانية، في تقرير اليوم السبت، إن ألمانيا و8 دول أوروبية تعتزم توسيع العقوبات على إيران على خلفية قمع الاحتجاجات.

وأضافت المجلة، ألمانيا سوف تقدم حزمة من 31 اقتراحًا يقضي بفرض عقوبات على أفراد ومنظمات إيرانية مسؤولة عن قمع التظاهرات في البلاد.

وتدعم الدول الأوروبية الاحتجاجات التي عمت أرجاء إيران خلال الفترة الماضية على خلفية وفاة الفتاة مهسا أميني داخل أحد مراكز الاحتجاز في طهران.

وتشمل لائحة العقوبات الأوروبية المقترحة على إيران القطاع الأمني المسؤول عن قمع الاحتجاجات، وتتضمن معاقبة 31 فردا وكيانا إيرانيا.