رئيس البرلمان اليمني: #إيران تقاتل على أرضنا وتستهدف استقرار #الخليج وأمن البحر الأحمر

قال رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، إن إيران تقاتل على أرض اليمن وتستهدف استقرار الخليج وأمن البحر الأحمر.

وكان مجلس الوزراء اليمني، قد اعتمد عددا من الإجراءات والبرامج التنفيذية الخاصة بإعادة بناء الخطط الوزارية للتعامل مع المتغيرات الجديدة في ضوء قرار تصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية، جماعة إرهابية.

وأفاد بيان صادر عن اجتماع المجلس في العاصمة المؤقتة عدن، أن الإجراءات والبرامج التنفيذية الجديدة، تتضمن إعادة بناء الخطط الوزارية بما يلبي احتياجات المرحلة واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وفقا للتطورات الأخيرة، مع مراعاة الاستمرار في تنفيذ مسار الإصلاحات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.