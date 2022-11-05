هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على فولهام في الدوري الانجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا قاتلا على فولهام بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

السيتي رفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 32 في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن أرسنال صاحب الوصافة، فيما تجمد رصيد فولهام عند النقطة 19 في المركز الثامن.

بدأ مانشستر سيتي اللقاء بقوة هجومية أسفرت عن هدف سجله جوليان ألفاريز في الدقيقة 16 بعد تمريرة سحرية من جوندوجان وضعت ألفاريز مواجها للمرمى ليسدد بقوة لتسكن الكرة الشباك مُعلنا تسجيل السيتي للهدف الأول.

وتعرض كانسيلو مدافع السيتي للطرد بعدما تسبب في ركلة جزاء سجل من خلالها فولهام هدف التعادل في الدقيقة 28 من عمر المباراة، عن طريق أندريس بيريرا.

وفي الشوط الثاني دفع بيب جوارديولا مدرب السيتي بإيرلينج هالاند بدلا من ألفاريز، وسجل هالاند في الدقيقة 75 هدفا، ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

واستمر التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، وسط محاولات من جانب السيتي الذي استحوذ على الكرة بعشرة لاعبين ولكن بدون أن يسجل.

في المقابل حاول فولهام استغلال النقص العددي لمانشستر سيتي، ولكن دون جدوى في ظل دفاع السيتي القوي، وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت بدل الضائع المُقدر بخمس دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء لكيفين دي بروين، ليسجل من خلالها هالاند الهدف الثاني ويقتنص السيتي ثلاث نقاط صعبة وثمينة في مشوار الفريق بالدوري الإنجليزي.

السيتي استطاع أن يسجل هدفا قاتلا عن طريق هالاند من ركلة جزاء لينتهي اللقاء بفوز السيتي بهدفين مقابل هدف.