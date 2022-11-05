تناول هذه الأغذية لتقوية #الجهاز_المناعي

كشف الدكتور سليم الشهري، استشاري أمراض الحساسية والمناعة والربو، عن الأغذية تساعد على تقوية الجهاز المناعي وترفع من كفاءته.

وقال الشهري أثناء استضافته في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إنه يوجد الكثير من الأغذية التي ترفع كفاءة الجهاز المناعي مثل الأسماك والمكسرات والخضروات والفواكه الطازجة التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي وعمله بكفاءة عالية.

وأضاف الشهري أن هذه تعد طرق وقائية تساعد على حماية أنفسنا وتقوية الجهاز المناعة، مشيرا إلى أن مرض نقص المناعة الأولية تختلف حدته من شخص لآخر، وفي بعض الحالات قد نحتاج إلى عملية زراعة الخلايا الجذعية.

وأكد استشاري أمراض الحساسية والمناعة والربو، أن أمراض نقص المناعة الأولية منتشرة في المملكة بمعدل 8 إلى 9 حالات بين كل 100 ألف من الأطفال وهو معدل عالي مقارنة بدول العالم، ويعد أبرز أسباب الانتشار هو زواج الأقارب.

وأوضح الدكتور سليم الشهري أن الفحص السريري للمرضى ومعرفة التاريخ المرضي من أهم العوامل التي تساعد على التشخيص وعلاج الأمراض المزمنة.