رينز يحافظ على لقب بطل “WWE” في موسم الرياض.. والحدث يتصدر الترند العالمي #كراون_جول #موسم_الرياض

نجح بطل العالم، في منافسات ""WWE، رومان رينز في الحفاظ على لقبه أمام منافسه لوجان بول في النزال، الذي استضافته منطقة "مرسول بارك" اليوم 5 نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، وسط متابعة عالمية صعدت بالحدث لصدارة الترند العالمي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويعد البطل رومان رينز صاحب أطول فترة في الاحتفاظ بلقب البطولة بتاريخ "WWE"، إذ يحتفظ باللقب منذ أكثر من 788 يومًا، مما جعله أحد أبرز الأسماء في تاريخ النزالات، التي ينتشر جمهورها في أنحاء العالم.

وكان النزال، الذي حُسم اليوم في العاصمة الرياض، بدأت تحدياته في مؤتمر صحافي أُقيم في لاس فيجاس، عندما ظهر رومان رينز ضيفًا لبرنامج البودكاست الذي يقدمه لوجان، حيث تحدّى مقدم البرنامج ضيفه علنًا لنزال يجمعهما وجهًا لوجه، قبل أن يلتقيا مجددًا في المؤتمر الصحفي، الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه أمس في العاصمة الرياض للمشاركين في منافسات كراون جول بموسم الرياض هذا العام.

وشهدت منطقة "مرسول بارك" اليوم 5 نوفمبر عددًا من النزالات في منافسات كراون جول، أبرزها: نزال "ذا أوسوس" ضد "ذا برولينج بروتس" للحصول على لقب الفرق الموحدة، و"بيانكا" ضد "بيلي"، ونزال "داميدج كنترول" ضد "أسكا وأليكسا بليس" للفوز بلقب فرق السيدات، و"برون" ضد "اوموس"، ونزال فريق "ذا جاد جمنت داي" ضد ""The O.C، إضافة إلى "درو ماكنتاير" ضد "كاريون كروس"، و"بروك ليسنر" ضد "بوبي لاشلي"، وأخيرًا "رومن رينز" ضد "لوجان بول".

وتفاعلًا مع نزالات كراون جول، التي ألهبت منافساتها جمهور موسم الرياض تصدرت المنافسات الترند العالمي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بوسم #WWECrownJewel الذي تصدر أيضًا ترند عدد من الدول العالمية.

ويتميز موسم الرياض 2022، باحتوائه على مجموعة من الفعاليات والحفلات والخيارات الترفيهية، من المهرجانات والمعارض والمناسبات الرياضية، إضافة إلى المطاعم والمقاهي، والمتاجر المتنوعة، والألعاب الحركية والإلكترونية، فضلًا عن عروض السيرك والمسرحيات العربية والخليجية.