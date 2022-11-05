زيلينسكي يطالب بقصف #إيران

طالب مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولاك، بضرب مواقع تصنيع المسيّرات والصواريخ في إيران انتقاما منها على دعمها لروسيا.

وقال في تصريحات نقلتها الوكالة الروسية "نوفوستي": "يبدو لي أنه يمكن توجيه ضربات محدودة لمواقع تصنيع الطائرات من دون طيار، والصواريخ

الباليستية وسواها في إيران".

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طهران بـ "الكذب".

وقال الرئيس في رسالته اليومية بالفيديو اليوم السبت: "حتى مع الاعتراف يكذبون".

وبرر زيلينسكي اتهاماته بأن عدد الطائرات المقاتلة الإيرانية بدون طيار التي أسقطها سلاح الدفاع الجوي الأوكراني يتجاوز عدد الطائرات المسيرة "القليلة" التي ذكرتها إيران.

واعترفت إيران لأول مرة اليوم السبت بتزويد روسيا بطائرات مسيرة .

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) بأن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، قال إن إيران زودت روسيا بعدد محدود من الطائرات بدون طيار قبل الحرب في أوكرانيا.