تفاصيل إنقاذ مواطن علق في أحد المرتفعات النائية بتبوك

تمكن فريق الاستجابة للبيئات النائية بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، اليوم، من إنقاذ مواطن في العقد الثالث من العمر سقط في إحدى المرتفعات في منطقة صحراوية نائية وجبلية وعرة.

وأكد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف مياح العنزي أنه ورد بلاغ لغرفة القيادة والتحكم بالمنطقة عن سقوط مواطن من إحدى المرتفعات بطريق شرما تبوك، وبناء عليه تم توجيه فرقة إسعافية من مركز إسعاف نعمي، والتي وصلت الموقع حيث تبيّن أن المصاب بمنطقة جبلية يصعب الوصول إليها.

وعلى الفور تم تفعيل فريق الاستجابة للبيئات النائية، والذي يعد إحدى فرق الاستجابة النوعية التي فعلها فرع الهيئة بتبوك، والتي تم تدريبها وتأهيلها على كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، وعند وصولهم للموقع تمت مباشرة الحالة، وهو في العقد الثالث من العمر، لديه إصابة في الطرف السفلي، وتم تقديم العناية الطبية اللازمة لحين تخليصه من قبل فرق الدفاع المدني، ومن ثم نقله لمستشفى الملك سلمان العسكري بتبوك، مبيناً بأن هذه الحالة الثالثة في عام ٢٠٢٢م، والتي يتم تفعيل هذا الفريق لها.

واختتم العنزي حديثة بالتأكيد أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني" أو نداء استغاثة من تطبيق (توكلنا)، والذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لاسيما وأنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية، مما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ، متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية.