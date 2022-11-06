“#حساب_المواطن” يُحدد موعد صرف الدفعة الـ60 من الدعم للمستفيدين #عاجل

أعلن برنامج "حساب المواطن" عن موعد صرف الدعم الخاص لشهر نوفمبر الجاري للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح "حساب المواطن"، أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع .

وأكد "حساب المواطن" أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الـ60 يوم الخميس المقبل الموافق 10 نوفمبر.

"حساب المواطن"

يذكر أن البرنامج أصدر مؤخراً نتائج الأهلية للدورة 60 الخاصة بشهر نوفمبر، منوهاً إلى أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.

عدم الأهلية

على جانب آخر، جدد برنامج حساب المواطن، التذكير، بأن عدم أهلية التابع لا يؤثر على أهلية المستفيد الرئيسي، بشرط انطباق معايير الاستحقاق عليه.

وذكر حساب "خدمة المستفيدين" أن عدم أهلية التابع لا تؤثر على اهلية المستفيد الرئيسي وبقية التابعين، وسيتم دراسة استحقاقك دون احتساب التابع الغير مؤهل.