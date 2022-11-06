ارتفاع أسعار #الذهب اليوم في #المملكة.. وعيار 24 يسجل 202 ريال للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد في المملكة بشكل ملحوظ، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 177.44 ريال، 47.32 دولار، وعيار 18 وصل إلى 152.09 ريال، 40.56 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 202.79 ريال، 54.08 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 185.89 ريال، 49.57 دولار.

أسعار أونصة الذهب اليوم في السعودية

وارتفعت أسعار أونصة الذهب اليوم بقيمة 206 ريالات مسجلة 6307.5 ريال للبيع مقابل 6311.25 ريال للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم، وزن 8 جرامات عيار 21 نحو 1703.45 ريال.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 22 نحو 1784.56 ريال.

ووصل سعر جنيه الذهب عيار 24 نحو 1946.89 ريال.