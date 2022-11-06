“عيونك تكفي” .. ” #الصحة” للمصابين بالأنفلونزا الموسمية “ارتدوا الكمامة”

شدت وزارة الصحة، على أهمية ارتداء الكمامة للمصابين في الأنفلونزا الموسمية، وذلك حماية المحيطين من حولهم.

وأضافت الوزارة: "عيونك تكفي" إذا كنت مصابا بالإنفلونزا الموسمية.

وأشارت إلى أن الكمامة هي الحاجز الوقائي الذي يقلل من فرص الإصابة عن طريق تنفس الرذاذ، أحد أكثر طرق انتقال الإنفلونزا الموسمية خصوصا أثناء التواجد في أماكن التجمعات والمنشآت الصحية، أو مع أشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة.

وكانت "الصحة" قد أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية تحت شعار "اللحظة اللي ما تتمناها"، مستهدفة الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، إضافة إلى العاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر.