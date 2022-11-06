مكة_المكرمة و #جازان أعلى درجة حرارة في #المملكة

أوضح المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الأحد ، درجات الحرارة في المملكة.

أعلى درجة حرارة في المملكة

وتوقع المركز عبر انفوجرافيك على تويتر ، أن مكة المكرمة وجازان أعلى درجة حرارة عند 36 درجة مئوية ، فيما سجلت مدينة جده 35 درجة مئوية فينا سجلت القنفذة 34 درجة مئوية.

أمطار ويحب رعدية على هذه المناطق

وتوقع المركز ، أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: