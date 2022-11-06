هل يتم فرض رسوم على المواد الغذائية المستوردة الأقل من 1000 ريال؟..” #الزكاة_ والجمارك” توضح #عاجل

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مدى إمكانية فرض رسوم أو ضريبة على المواد الغذائية المستوردة الأقل من 1000 ريال.

وأبانت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع "تويتر"، أنه تُعفى الشحنات الشخصية من الرسوم الجمركية في حال كان إجمالي قيمة المشتريات أقل من 1000 ريال تشمل قيمة البضاعة وأجور الشحن بحسب نوع الشحنة، كما تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.

وكانت إحدى المغردات على موقع "تويتر" قد وجهت سؤالاً للهيئة قالت فيه :"هل في ضرائب ورسوم على المنتجات الغذائية؟ طلبت من موقع بقيمة 445 ريال وارسلوا لي ان ضريبة فيها 67 ريال على طلبي".