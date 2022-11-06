خسوف كلي لـ #القمر الثلاثاء المقبل

تشهد الكرة الأرضية، بعد غد الثلاثاء، خسوفا كليا للقمر.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن خسوف القمر لن يكون مشاهدا في سماء المملكة أو الوطن العربي، لافتا أن الوقت سيكون نهاراً والقمر تحت الأفق محلياً.

وأوضحت أنه يمكن مشاهدة الخسوف في معظم آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية والوسطى وستدوم كافة مراحله 5 ساعات و54 دقيقة.

وأشارت فلكية جدة أن الخسوف سيكون الثاني والأخير في هذا العام 2022.

وأوضحت أن الخسوف الكلي يحدث عندما يتحرك القمر من الغرب إلى الشرق عبر ظل الأرض عندها سيأخذ القمر اللون النحاسي أو الأحمر الغامق عند الذروة العظمى علمًا بأن اللون يعتمد على حالة الغلاف الجوي للأرض ويمكن رؤية ذلك بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام أدوات رصد خاصة.

وأفادت الجمعية بأنه بالتزامن مع خسوف القمر ستشهد أجزاء من آسيا وأمريكا الشمالية حدثًا سماويًا نادرًا غير مشاهد في الوطن العربي، حيث سيتحرك القمر المخسوف أمام كوكب أورانوس ويحجبه بشكل مؤقت في حدث يسمى الاحتجاب ويمكن رصد الظاهرة بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير في تلك المناطق.

ولفتت إلى أن خسوف القمر سيحدث ما بين الساعة 11:02 صباحًا إلى 04:56 عصرًا ( 08:02 صباحًا إلى 01:56 ظهرًا بتوقيت غرينتش) وسيكون القمر في داخل ظل الأرض ( مرحلة الخسوف الكلي) لمدة ساعة و 25 دقيقة في حين سيكون إجمالي مدة الخسوف الجزئي 3 ساعات و 40 دقيقة.