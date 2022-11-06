كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات تتجاوز 632.4 مليوناً

تجاوز إجمالي إصابات كورونا حول العالم 632.4 مليون إصابة ، اليوم الأحد، فيما تجاوزت الوفيات 600 ألفا.

إصابات كورونا حول العالم

وأظهرت بيانات حديثة ، وتخطي إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا حول العالم 632 مليونا و430 ألفا و352.

وفيات كورونا العالمية

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، ارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و600 ألف و128 حالة وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.