مصادرة 9 أطنان من الخضروات والسلع المتنوعة في #جدة

صادرت أمانة محافظة جدة، خلال أسبوع، 9 أطنان من الخضار والفاكهة والسلع المتنوعة في مواقع وأحياء متفرقة ضمن نطاق 16 بلدية فرعية، وذلك في إطار جهودها لتعقب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية لتحسين المشهد الحضري على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية, حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت من مصادرة وإتلاف 361 من البسطات والعربات العشوائية في مواقع متفرقة، تنوعت المواد المعروضة عشوائياً فيها ما بين خضار وفاكهة وتمور وملبوسات، وجرى تسليم كميات الخضار والفاكهة الصالحة للاستهلاك للجمعيات الخيرية.