لهذا السبب.. ” #الغذاء_والدواء” تحذر من استخدام الـ ” #باراسيتامول” للأطفال

وحددت طرق التأكّد من وجود مادة الباراسيتامول في تلك الأدوية من خلال قراءة جدول مكونات الدواء، وسؤال الطبيب أو الصيدلي عن مكوناته، مع إمكانية وجود عبارة على علبة الدواء تفيد باحتوائه على الباراسيتامول.