مستوطنون يقيمون #بؤرة_استيطانية شرق مدينة #الخليل بـ #الضفة_الغربية

كشف منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الضفة الغربية راتب الجبور عن شروع المستوطنين بإقامة بؤرة استيطانية شرق الخليل ضمن عمليات التوسع الاستيطاني المستمرة؛ وذلك لضم مساحات واسعة من أراضي شرق الخليل وعزل القرى الواقعة في تلك المناطق في إطار مخطط التوسع الاستيطاني وتوسيع الكتل الاستيطانية مثل "كريات أربع" التي تعد من أكبر مستوطنات الضفة.

وأشار الجبور في تصريح صحفي أن مدينة الخليل التي تحاصرها ٢٨ مستوطنة تتعرض لعمليات تهويد واستيطان مكثفة بهدف عزل جنوب الضفة عن وسطها لقطع التواصل الجغرافي.