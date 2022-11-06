لفتة إنسانية.. “#عربات_قولف” لكبار السن وذوي الإعاقة بـ #الحرمين

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عددًا من سيارات القولف؛ لتمكين وتسهيل توصيل ومرافقة كبار السن وذوي الإعاقة؛ لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة، وتقديم كافة الخدمات لهم من دخولهم وحتى الانتهاء، لتمكينهم من أداء عمرتهم ومرافقتهم وفق منظومة متكاملة من الخدمات التطوعية والإنسانية.

وأوضح مدير الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية عادل بن رجا الله الجهني، بأن الرئاسة تحرص على خدمة فئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في المسجد الحرام وتوفير كافة الخدمات المساعدة لهم في الجوانب الاجتماعية والتطوعية والإنسانية؛ لأداء مناسكهم بكل يسر وراحة، إنفاذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -حفظه الله- لتذليل كافة الصعوبات لهذه الفئة، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات وأميزها، والاهتمام بالجانب الإنساني المجتمعي ضمن خطة الرئاسة التطويرية 2024، المنبثقة من رؤية المملكة الطموحة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن، مبيناً أنه يتم استقبالهم ونقلهم في الساحات المحيطة بالمسجد الحرام وتقديم خدمة دفع العربات المجانية في الطواف والسعي من قبل المتطوعين وتوزيع وجبات جافة وتقديم الضيافة لهم.