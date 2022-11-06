أرسنال يهزم تشيلسي بهدف ويواصل صدارة البريميرليج

حقق فريق أرسنال، الفوز أمام نظيره تشيلسي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم جابرييل خيسوس، بالهدف الأول لفريق أرسنال، في الدقيقة 63 من زمن المباراة، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة في مشوار مسابقة الدوري، ويتصدر البريميرليج.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة في منطقة وسط الملعب، لكن أرسنال كان الأكثر خطورة وشراسة ونجح في الفوز وحصد نقاط المباراة الـ3 لصالحه.

وبتلك النتيجة، يحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 21 في المركز السابع.