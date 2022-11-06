بـ 9 #شاشات_عملاقة.. أمانة #حائل تنقل مباريات #كأس_العالم وتساند #الأخضر

دعت أمانة منطقة حائل، جمهور الأخضر، ومتابعي مباريات كأس العالم، لمشاهدة المباريات عبر ٩ شاشات عملاقة تم تركيبها مؤخرًا في الحدائق العامة، تحت شعار "ولم قهوتك حنّا في انتظارك".

وتنطلق المنافسة خلال الأسابيع القادمة للحدث الرياضي الأكبر على الإطلاق، المتمثل في بطولة كأس العالم 2022، البطولة الرياضية الأكثر مشاهدة، والتي تقام كل أربع سنوات.

وأوضح المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي المهندس سعود آل علي أن أمانة منطقة حائل تهدف من خلال نقلها لمواجهات الأخضر الرياضية المرتقبة، إلى تفعيل الأماكن العامة اجتماعيًا، وتعزيز دورها في تحقيق الترابط المجتمعي بين السكّان، ودعم ومساندة المنتخب السعودي في مشواره نحو المونديال العالمي.

ويأتي تنظيم أمانة منطقة حائل لحدث مشاهدة لقاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الحدائق العامة متكاملاً مع جهودها الهادفة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية في مختلف المناسبات، وبما ينسجم مع المستهدفات الطموحة للمنطقة في ضوء رؤية المملكة 2030. وأوضح المهندس آل علي أن المواقع التسعة التي ستشهد تركيب الشاشات هي "حديقة عقدة - حديقة الرواد - ممشى صبابة - حديقة الورود - حديقة السلام - حديقة المغواة - حديقة الياسمين - حديقة الشفاء".