مطالبة بفحص مخدرات قبل الزواج في السعودية.. أخصائي نفسي يوضح الأسباب

طالب الأخصائي النفسي الدكتور عبد الرحمن الخيران، بأن يكون الفحص النفسي وفحص المخدرات ضمن الفحوصات المطلوبة قبل الزواج في المملكة.

وقال الدكتور عبد الرحمن الخيران في مقابلة تلفزيونية مساء اليوم، إن بعض الأسر تخفي الأزمات النفسية لدى الأبناء المقبلون على الزواج فتكون المفاجأة بعد الزواج أن أحد الطرفين يعاني من المشاكل النفسية".

وأضاف أن هذا قد يكون من أسباب الطلاق لأن بعض الناس يخفون المرض النفسي خوفا من “المعايرة” ويعد هذا خطأ كبير لذلك يجب إجراء الفحوصات النفسية وفحوص المخدرات.

وأشار الأخصائي النفسي إلى أن الاستشارات الأسرية علم يُدرس، قائلا: “أنصح من يرغبون في الصلح باللجوء فقط للمراكز المعتمدة”.

ووجه الدكتور عبدالرحمن الخيران نصيحة إلى المقبلين على الزواج قائلا: “أنصح ألا تكون فترة الخطوبة قصيرة لكي يتعرف كل طرف على صفات الآخر”.

وشدد الأخصائي النفسي على أن الخلافات بين الزوجين تؤثر نفسياً على الأطفال، وقد تسبب لهم أمراض نفسية تستمر معهم للكبر.