تحت رعاية #ولي_العهد.. تفاصيل انطلاق المسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن للعسكريين بـ #مكة

تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، انطلقت في مكة المكرمة اليوم، المسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين التي تُنظمها الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة في وزارة الدفاع في المدة 12 – 19 ربيع الآخر 1444هـ.

ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع ، افتتح المشرف العام على مركز الحرب الفكرية الدكتور محمد العيسى المسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين، وذلك بحضور المدير العام للإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة المشرف العام على المسابقة عبدالرحمن الحسيني.

وألقى الدكتور العيسى، كلمة رحّب فيها بالمشاركين في المسابقة، وقال: «نحمد الله أن هيّـــأ لهذه البلاد ولاة أمـرٍ جعلوا العناية بالقرآن الكريم والعمل به في مقدمة اهتماماتهم، وهيؤوا لخدمته وافــرًا من الأعمال الجليلة، فتحقّق لهم السبق في الاهتمام بالقرآن الكريم والعناية به على أوجهٍ عديدة -ولله الحمد- شملت تعليم أبناء هذه البلاد المباركة، والمقيمين فيها سُبـل تلاوة القرآن وحفظه وتفسيره وتدبره».

تلا ذلك كلمة للمدير العام للإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة المشرف العام على المسابقة عبدالرحمن الحسيني، تحدث فيها عن جهود الدولة في العناية والاهتمام بالقرآن الكريم وحفظته، مضيفًا: «من التحدث بنعمة الله تعالى، ما منّ الله -عز وجل- به علينا في هذه البلاد المباركة من العناية بالقرآن الكريم وما وفق به قادة هذه البلاد من جعل القرآن الكريم والسـنة النبوية نظامًا للحكم ومنهجًا للبلاد بقادتها وعلمائها وشعبها، إذ قامت ممثلة في ملوكها منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- بما يستحقه القرآن من مكانة وتشريف».

بعد ذلك، استمعت لجنة التحكيم إلى تلاوات عدد من المتسابقين الذين يمثلون أكثــــر من 27 دولة.

يُـــذكر أن المسابقة تُــقام على مدتين، تبدأ الأولى من الساعة 8:00ص إلى 12:00م، والثانية من الساعة 4:00م إلى 5:30م، ويتخللها بعض الأنشطة المرتبطة بالقرآن الكريم وعلومه.