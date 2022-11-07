طقس اليوم.. “#الأرصاد”: سماء غائمة وسحب رعدية على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن سماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مع فرصة تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

نشاط الرياح

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ، الجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-32كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل الى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.