كاد يسقط على الأرض.. “#بايدن” يفقد توازنه أثناء سيره على منصة في #نيويورك (#فيديو)

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو، يظهر تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء سيره على منصة في نيويورك ، وهو يلقي خطاب حماسي دعماً لحاكم الولاية.

وتظهر اللقطات بايدن وهو يسير ويتكلم على خشبة المنصة عن خفض تكلفة الأدوية الموصوفة لكبار السن، وفي إحدى اللقطات يفقد توازنه ويبدو أنه داس على شيء ما، وقال: "أووه.. دست على شيء.. حسنا إنها سوداء.. على أي حال..."، وبعد ذلك واصل حديثه.

يذكر أن بايدن الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا العام، هو أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ، وتعرض خلال فترة ولايته للعديد من المواقف المحرجة والمضحكة، والتي أثارت العديد من التساؤلات حول معاناته من مشاكل صحية وعقلية.

I like how they make the hologram stumble around, just like the real Joe Biden. pic.twitter.com/T51mDzmbvy

— Patrick Basedman🌲👻 (@patrickbasedmn) November 7, 2022